Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Ankara'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Dha Ankara - Ankara'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

24 dakika önce

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yön levhasına çarptı.

Dha Ankara - Ankara'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yön levhasına çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Emek Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ümitköy yönünde ilerleyen Gökhan E.'nin kullandığı 05 RC 944 plakalı otomobil, Dışişleri Bakanlığı karşısında sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yön levhasının direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Gökhan E., daha sonra ambulansla kaldırıldığı Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bulvarın bir şeridi araç trafiğine kapandı. Aracın kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntü

Yaralı sürücüden görüntü

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

 - Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:04 Kaynak: DHA

Emek Mahallesi, Çankaya, 3. Sayfa
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