Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Ankara'da Yük Treninin Vagonları Raydan Çıktı

Dha Ankara - Ankara'da Yük Treninin Vagonları Raydan Çıktı

1 saat önce

Ankara'nın Sincan ilçesi Çağlayan bölgesinde yakıt taşıyan trenin vagonları raydan çıktı.

Dha Ankara - Ankara'da Yük Treninin Vagonları Raydan Çıktı, System.String[]
Ankara'nın Sincan ilçesi Çağlayan bölgesinde yakıt taşıyan trenin vagonları raydan çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sincan Çağlayan bölgesinde yakıt taşıdığı öğrenilen trenin vagonları gece saat 01.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler bölgede inceleme ve çalışmalarını sürdürüyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Trenden görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: FATİH POYRAZ  / ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:12 Kaynak: DHA

AFAD, Çağlayan, Sincan, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzim Satışta 14 bin Ton Ürün Sevkiyatı Gerçekleştirildi Sırrı Süreyya Önder, Cezaevinde İğne İpliğe Döndü

Pompalı Tüfekle Eşinin Çalıştığı Dükkanı Basan Cani Kocayı, Taksici Durdurdu Mansur Yavaş'a Dava Açan Necmettin Kesgin'in Avukatı Davadan Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 04:17:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Ankara'da Yük Treninin Vagonları Raydan Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]