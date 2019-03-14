Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Ankara'da Yük Treninin Vagonları Raydan Çıktı (2)

Dha Ankara - Ankara'da Yük Treninin Vagonları Raydan Çıktı (2)

1 saat önce

ANKARA'nın Sincan ilçesinde akaryakıt taşıyan tren raydan çıktı.

Dha Ankara - Ankara'da Yük Treninin Vagonları Raydan Çıktı (2), System.String[]
ANKARA'nın Sincan ilçesinde akaryakıt taşıyan tren raydan çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hatta yaklaşık 2 saat süreyle tren seferleri gerçekleştirilemedi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Çağlayan Alt Geçidi'nin üzerinde meydana geldi. Sincan'dan Ankara yönünde akaryakıt taşıyan yük treni, geçidin üzerinde ilerlediği sırada kaza atlattı. Trenin çekici lokomotifi ile yakıt dolu 4 vagonu, henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıkarak toprağa oturdu. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle hattaki tren seferleri durduruldu. Kaza yapan loktomotif ve akaryakıt yüklü vagonların çekilmesinin ardından demiryolunda ulaşım saat 03.30 sıralarında normayle döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Trenden görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Genel ve detaylar

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Kaza yerinden görüntü

Raydan çıkan vagonlar

Ekiplerin çalışması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Fatih Poyraz - Caner ÜNVER/ ANKARA,

*GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:11 Kaynak: DHA

Sincan, Ankara, Güncel
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