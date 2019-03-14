Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Ankara'da Yük Treninin Vagonları Raydan Çıktı (3)

Dha Ankara - Ankara'da Yük Treninin Vagonları Raydan Çıktı (3)

53 dakika önce

ÖNCE AKARYAKIT TAHLİYE EDİLECEKAnkara'nın Sincan ilçesinde yük treninin lokomotifi ve akaryakıt taşıyan 4 vagonun raydan çıktığı bölgede, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Dha Ankara - Ankara'da Yük Treninin Vagonları Raydan Çıktı (3), System.String[]
ÖNCE AKARYAKIT TAHLİYE EDİLECEK

Ankara'nın Sincan ilçesinde yük treninin lokomotifi ve akaryakıt taşıyan 4 vagonun raydan çıktığı bölgede, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Hattan geçen trenlerin geçişleri ise kontrollü olarak sağlanıyor. 

Yetkililer, önce yakıt tanklarının içerisindeki akaryakıtın tahliye edileceği, ardından da vagonların kaldırılacağını belirtti. Yakıtın tahliyesi için bölgeye tankerlerin gelmesinin beklendiği bildirildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sabah saatlerinde yapılan çalışmalardan görüntü

Kazanın meydana geldiği alanda kontrollü şekilde geçen trenlerden görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:59 Kaynak: DHA

Polis, Sincan, Ankara, Güncel
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