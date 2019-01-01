Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Apartmanın 4. Katından Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Dha Ankara - Apartmanın 4. Katından Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

7 dakika önce

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde yılbaşı gecesi arkadaşlarıyla biraraya gelen Kazakistan asıllı Aigul I., (36) apartmanın 4. katından düşerek hayatını kaybetti.

Dha Ankara - Apartmanın 4. Katından Düşen Kadın Hayatını Kaybetti, System.String[]
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde yılbaşı gecesi arkadaşlarıyla biraraya gelen Kazakistan asıllı Aigul I., (36) apartmanın 4. katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, sabaha karşı Meşrutiyet Mahallesi'ne bağlı Yüksel Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki 5 katlı binanın 4. katında yılbaşı gecesi arkadaşlarıyla biraraya gelen Kazakistan asıllı Aigul I., balkona çıktı. Aigul I. aniden metrelerce yükseklikteki balkondan yere çakıldı. İhbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek, durumu Olay Yeri İnceleme Birimi'ne bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri, çalışmasının ardından tüm delilleri muhafaza altına aldı. Aigul I.'nın cenazesi savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan olay esnasında Aigul I. ile birlikte olduğu belirtilen 2 kişinin üzüntüleri de kameralara yansıdı. 5 kişinin ifadelerine başvuran polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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Olay yerinden görüntü

Binadan görüntü

Güvenlik önlemlerinden görüntü

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından görüntü

Olayla ilgili üzülen vatandaşlardan görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - Özgür ALTIN/ ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:57 Kaynak: DHA

Çankaya, Polis, Kazakistan, Güncel
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