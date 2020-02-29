DHA ANKARA -Bakan Akar, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA ANKARA -Bakan Akar, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika

DHA ANKARA -Bakan Akar, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

DHA ANKARA -Bakan Akar, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, Bakan Akar'ın mesajı ile birlikte şehitlerin fotoğraflarına da yer verildi. Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşlarımız, 27 Şubat 2020 tarihinde İdlib bölgesinde düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.Haber: Fatih POYRAZ/ ANKARA,


Hulusi Akar, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:00 Kaynak: DHA
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