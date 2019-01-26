Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Bakan Çavuşoğlu, Neçirvan Barzani ile Görüştü

Dha Ankara - Bakan Çavuşoğlu, Neçirvan Barzani ile Görüştü

1 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Dha Ankara - Bakan Çavuşoğlu, Neçirvan Barzani ile Görüştü, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Görüşmede, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üs bölgesine, teröristlerce yapılan saldırının konuşulduğu bildirildi. Barzani, konuyla ilgili gerekli tedbirlerin alındığını ve soruşturma başlatıldığını vurguladı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Terör provokasyonuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bilgilendirme yapılmış, açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Irak kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provakasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır."

Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:51 Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Mesut Barzani, Güncel
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