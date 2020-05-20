DHA ANKARA -Bakan Koca: 65 yaş ve üzerine, bir ay dönmemek üzere seyahat izni verilecek - Son Dakika

DHA ANKARA -Bakan Koca: 65 yaş ve üzerine, bir ay dönmemek üzere seyahat izni verilecek

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sabit bir yere gitmek kaydıyla seyahat etmelerine imkan sağlandığını belirterek, "Sabit bir yere gittiklerinden eminsek ve sağlık durumları açısından herhangi bir sorunları yoksa, bir aylık bir zaman zarfında dönmemek üzere...

DHA ANKARA -Bakan Koca: 65 yaş ve üzerine, bir ay dönmemek üzere seyahat izni verilecek, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sabit bir yere gitmek kaydıyla seyahat etmelerine imkan sağlandığını belirterek, "Sabit bir yere gittiklerinden eminsek ve sağlık durumları açısından herhangi bir sorunları yoksa, bir aylık bir zaman zarfında dönmemek üzere izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, video konferas yöntemiyle yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, koronavirüse karşı evde kalmanın önemine vurgu yaparak, "Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin karnesi, her akşam ekranlardadır. Yeni vaka sayılarımızdaki düşüş başarı grafiğimizdir. Dün 1000'in biraz üzerinde olan bu sayı, 1000'in altına düştüğünde bu düşüş nihai başarının işaret fişeği olacaktır. Duygularımızın, alışkanlıklarımızın kabullenmekte zorlanacağı ama aklın, 'bunu dikkate almak zorundayım' dediği bir gerçek var. Dünya, virüsten tam olarak kurtulacağımız tarihi bilemiyor. Uzmanlar, böyle bir varsayımda bulunamıyor. Eğer bu öngörülebilir olsaydı, hayatın yeniden planlanması yerine bu büyük riske karşı mücadelenin tam olarak sonuçlanması beklenirdi. Fakat insan organizmasını istila eden son virüsün ne zaman etkisiz hale getirileceğini bilmek mümkün değildir. Mücadelenin daha ne kadar süreceğini bilemediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz" diye konuştu.

'BAYRAM KUTLAMALARINI, ZİYARETLERE GİDEREK YAPMAYALIM'

Bayram günlerinde tedbirlere uyulduğu sürece, sonraki süreçte daha özgür olunabileceğini kaydeden Bakan Koca, "Bu bayramı, eski bayramlar gibi kutlarsak hastalığın tırmanışa geçtiği günlere dönebiliriz. Bütün toplumdan istenildiği gibi evimizde kalalım. Bayram kutlamalarını ziyaretlere giderek yapmayalım. Anne ve babalarımıza, büyüklerimize hassasiyetimiz, tehlikeli bir yakınlık olmasın. Onlar için en güzel sözleri düşünüp arayalım. Bayramdan sonraki günler daha özgür olacak. Evlerimiz riske karşı bize bir güvence ortamı olmaya devam edecek ama tedbirlere uyarak yaşayacağımız daha geniş bir sosyal hayatımız olacak" dedi.

'KOD KULLANILARAK SEYAHAT YAPABİLECEKSİNİZ'

Bakan Fahrettin Koca, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulamasının kontrollü sosyal hayata geçişteki önemine değindi. Şimdiden kullanıcı sayısı 10 milyonu aşan uygulamanın kişilere, evden çıkarken rehberlik ettiğini söyledi. Mobil uygulamayı tanıtan Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mobil uygulamanın çok önemli bir diğer fonksiyonu da bireylere risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracığıyla gösterebilecek. Uçağa binerken bu uygulama, serbest giriş kartı olacak. Hastalıkla mücadelenin bu döneminde seyahat ederken bizlerden risk taşımadığımızı göstermemiz istenecek. Bu bilgi dünyada artık karşılıklı bir haktır. Salgınla bulaşan hastalıkla ilgili sosyal hayata katılım söz konusu olduğunda özel bir bilgi değildir. Bu uygulamaya öncelikle şehirlerarası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna göre tedbir alınacak. Sonradan bir yolcuya eğer virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak. Tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES kodu oluşturabileceği gibi kısa mesaj yoluyla da HES kodu alınabilecek. Böylece seyahatlerde tüm yolcuların en üst düzeyde güvenliği sağlanmaya çalışılacak. HES kodları, kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşuyor. Kodun kontrolü ve yönetimi tamamen kişinin kendi elinde olacak. Bu TC kimlik numarası gibi sabit değildir. Her paylaşımda, farklı bir HES kodu oluşturulabilecek. Kod sayesinde kimse kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacak. Önümüzdeki günlerde mobil uygulama ve HES kodunun yaygın kullanılması hayatımızı kolaylaştıracak."

'SAĞLIK TURİZMİNİ KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE YAPMAYI AMAÇLIYORUZ'

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, sağlık turizmine ilişkin planlarla ilgili soru üzerine, "Özellikle sağlık turizmini çok önemsediğimizi biliyorsunuz. Bu süreçte sağlık turizmini de kontrollü bir şekilde yapmayı amaçlıyoruz ve bu sebepten de bu sağlık turizmi sezonunu erken başlattık, yani bugünden itibaren. Özellikle pandemi açısından sorunun daha minimal olduğu 31 ülke açısından bu başlatılmış oldu. Şu an uluslararası uçuşlarının da olmadığını biliyoruz. Burada gerektiğinde de gelen talebe göre charter seferleri de düzenlenebilir olacak. Bununla ilgili bugünden itibaren sadece Bakanlığımızın değil, hem üniversiteler, hem özel sektör, hem kamu kurumlarına müracaat eden kişiler tespit ediliyor ve bu müracaatlardaki yoğunluğa göre de charter seferleri düzenlenmiş olacak" dedi.

'BUGÜN İTİBARİYLE R0 DEĞERİNİN 0,72 OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM'

Bakan Koca, vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak virüs bulaştırma katsayısı (R0) oranında da düşüş yaşandığını ifade ederek, "Bugün itibariyle R0 değerinin 0,72 olduğunu söyleyebilirim. Yani her geçen gün oranın düştüğünü ve giderek bu bulaşıcılık hızının azaldığını, sayıların giderek düşmeye devam ettiğini gösteren bir oranın olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

'SINAV SIRASINDA MASKE ÇIKARILABİLİR'

Üniversite ve lise sınavlarında maske kullanımıyla ilgili soruyu yanıtlayan Koca, Bilim Kurulu'nun çalışmaları ışığında bir rehber hazırlandığını kaydetti. Tüm öğrencilerin sınıfa maske ile gireceğine işaret eden Koca, sınıftaki yoğunluk ve oturma düzenine göre, maskelerin sınav sırasında çıkarılabileceğini söyledi.

65 YAŞ VE ÜZERİNE MEMLEKETE GİTME SERBESTLİĞİ

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara sevindirici bir haberi olduğunu kaydeden Bakan Koca, şunları söyledi:

"65 yaş ve üzeri büyüklerimizin, eğer memleketlerine gitme noktasında sabit bir yere gittiklerinden eminsek ve sağlık durumları açısından herhangi bir sorunları yoksa, ilgili kaymakamlıktan yanlarında bir zorunlu, gerektiğinde en fazla iki kişi olmak üzere bir aylık tek yönlü gidiş olmak kaydıyla yani gidip gelmek değil bir aylık bir zaman zarfında dönmemek üzere bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak. Bununla ilgili duyuru da ayrıca İçişleri Bakanlığımız tarafından yapılmış olur. Ama burada şu çok önemli ki bu hareketliliği sağlayan bir unsura dönmemeli ve burada olabildiğince daha kontrollü bir geçişin sağlanması ve gidildiği yerin sabit olması, kişinin aile hekimliği tarafından takip edilmesi ve o sabit noktada yine evde dışarı çıkmama konusunda izole edilebileceklerinden emin olmalıyız. O nedenle bu hareketliliğin yoğun olmamasını önemsiyoruz."

Haber:  Kaan ULU/ANKARA,


Fahrettin Koca, HES, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 10:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA ANKARA -Bakan Koca: 65 yaş ve üzerine, bir ay dönmemek üzere seyahat izni verilecek - Son Dakika

Son Dakika

Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı Güzel oyuncu, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak Aydilge, sağlıkçılara armağan ettiği şarkıdan bahsederken gözyaşlarına boğuldu
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti         
22:17
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir         
21:59
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir         
21:58
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı         
21:34
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak         
21:33
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı         
21:27
Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı         
21:16
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor         
21:12
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz         
21:10
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir         
21:03
Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı         
20:57
DSÖ salgında son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var DSÖ salgında son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var         
20:55
Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak         
20:46
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı         
20:40
İzmir'de cami hoparlörlerinden İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındı, inceleme başlatıldı         
20:04
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı         
19:56
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali         
19:47
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti         
19:47
Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir         
19:32
Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim         
19:24
Pentagon'dan sızdırılan koronavirüs raporu Beyaz Saray ile çelişti! Aşı için iki farklı tarih verildi Pentagon'dan sızdırılan koronavirüs raporu Beyaz Saray ile çelişti! Aşı için iki farklı tarih verildi         
19:18
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 972 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 972 yeni vaka tespit edildi         
19:12
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu         
18:57
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek         
18:54
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek         
18:52
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı         
18:29
"Bizim aile 50 kişiyi götürür" diyen Sevda Noyan İstanbul'da ifade verdi         
18:23
Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi         
18:18
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı         
18:02
TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı         
17:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2020 22:30:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA ANKARA -Bakan Koca: 65 yaş ve üzerine, bir ay dönmemek üzere seyahat izni verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]