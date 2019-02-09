Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Bankadan Çıkan Kişiyi Takip Edip, 50 Bin Lirasını Gasp Eden 4 Kişi Yakalandı

Dha Ankara - Bankadan Çıkan Kişiyi Takip Edip, 50 Bin Lirasını Gasp Eden 4 Kişi Yakalandı

1 saat önce

ANKARA'da Etimesgut ilçesinde R. K.'yi takip edip, bankadan çektiği 50 bin lirayı gasp eden 4 kişi, gözaltına alındı.

Dha Ankara - Bankadan Çıkan Kişiyi Takip Edip, 50 Bin Lirasını Gasp Eden 4 Kişi Yakalandı, System.String[]
ANKARA'da Etimesgut ilçesinde R. K.'yi takip edip, bankadan çektiği 50 bin lirayı gasp eden 4 kişi, gözaltına alındı.

Çankaya ilçesindeki bir bankadan 50 bin lira çeken R. K., otomobiliyle Etimesgut ilçesine geldi. Otomobili park edip inen R. K., içerisinde 50 bin TL olan çantayı araçta bıraktı. Bir süre sonra yeniden aracına dönen R.K., para dolusu çantanın çalındığını fark etti. R.K.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri, bankadan çıktıktan sonra R. K.'yi takip edip, parayı çalan 4 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 50 bin lira ise R.K.'ye teslim edildi.



Haber:   Fatih POYRAZ/ ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:51 Kaynak: DHA

Jandarma, Çankaya, Etimesgut, Güncel
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