Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Başkentte Bir Saatte İki Trafik Kazası: 2'si Ağır 3 Yaralı

Dha Ankara - Başkentte Bir Saatte İki Trafik Kazası: 2'si Ağır 3 Yaralı

1 saat önce

ANKARA'da bir saatte iki trafik kazası meydana geldi.

Dha Ankara - Başkentte Bir Saatte İki Trafik Kazası: 2'si Ağır 3 Yaralı, System.String[]
ANKARA'da bir saatte iki trafik kazası meydana geldi. Keçiören ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce alt geçit duvarına sonra da karşı yönden gelen bir otomobile çarparak takla attı. Yenimahalle'de ise bir taksi hatalı sollamada kamyonla kaldırım arasında sıkıştı. İki trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

İlk kaza, saat 02.00 sıralarında Ovacık Mahallesi 715. Sokak üzerinde Çevre Yolu Alt Geçidi'nde meydana geldi. İdris U.'nun kullandığı 02 HZ 383 plakalı otomobil, Bağlum'dan Yozgat Bulvarı yönünde ilerlediği sırada, kontrolden çıkarak alt geçidin duvarına ve karşı yönden gelen Emrah P.'nin kontrolündeki 06 T 6992 plakalı taksiye çarptı. Ters dönerek duran otomobilin sürücüsü İdris U. ile araçta bulunan annesi Ayşe U. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan kurtarılan anne ve oğul ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

HATALI SOLLAMA KAZAYA NEDEN OLDU

Bir kaza da saat 03.00 sıraların Yenimahalle ilçesi Emniyet Mahallesi'nde yaşandı. A.S.'nin kullandığı 06 T 2903 plakalı taksi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı Mevlana Bulvarı'na bağlayan varyantta, Veli Ş.'nin hakimiyetindeki 06 BE 9116 plakalı kamyonu sollarken kamyonla kaldırım arasına girdi.  Kaldırıma çıkan otomobil burada sıkıştı. Kazada yaralanan taksi şoförü A.S., ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerlerinden görüntü

Araçlardan görüntü

Polis ekiplerinin çalışması

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:08 Kaynak: DHA

Yenimahalle, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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