Son Dakika Haberleri: DHA ANKARA - Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
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DHA ANKARA - Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl'ün Yedisu ilçesi kırsalında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA ANKARA - Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl'ün Yedisu ilçesi kırsalında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bingöl'de, böylece son 2 gün içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e çıktı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, son 2 günde Bingöl'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
Haber: ANKARA,


İçişleri Bakanlığı, Yedisu, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:01 Kaynak: DHA
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