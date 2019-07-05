DHA ANKARA - Çavuşoğlu, Guterres ile telefonda görüştü
47 dakika önce
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:18 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Bakan Çavuşoğlu ve Guterres görüşmesinde BM ofisinde SDG ile gerçekleşen ile "Eylem Planı" imzalaması ele alındı.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
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