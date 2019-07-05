Son Dakika Haberleri: DHA ANKARA - Çavuşoğlu, Guterres ile telefonda görüştü
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DHA ANKARA - Çavuşoğlu, Guterres ile telefonda görüştü

47 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

DHA ANKARA - Çavuşoğlu, Guterres ile telefonda görüştü, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri  Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Bakan Çavuşoğlu ve Guterres görüşmesinde BM ofisinde SDG ile gerçekleşen ile "Eylem Planı" imzalaması ele alındı.
Haber: ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:18 Kaynak: DHA
Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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