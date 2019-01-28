Dha Ankara - Çavuşoğlu, Pedersen ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
DIŞİŞERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile görüştü.
DIŞİŞERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, BM Suriye
Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile görüştü. Görüşmede Suriye'deki siyasi süreç konuşuldu.
Bakanlık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, ikilinin görüşmesinde Suriye'deki siyasi gelişmeler ve son durum ele alındı. Ayrıca, Türkiye
'nin Pedersen'e görevinde desteği ve beklentilerinin ifade edildiği vurgulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:26 Kaynak: DHA
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