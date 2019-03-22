Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Çavuşoğlu ve Kalın'dan Trump'ın 'Golan Tepeleri' Açıklamasına Tepki

Dha Ankara - Çavuşoğlu ve Kalın'dan Trump'ın 'Golan Tepeleri' Açıklamasına Tepki

1 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi" açıklamasına tepki gösterdi.

Dha Ankara - Çavuşoğlu ve Kalın'dan Trump'ın 'Golan Tepeleri' Açıklamasına Tepki, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi" açıklamasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan verdiği mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkelerin toprak bütünlüğü uluslararası hukukun en temel ilkesidir. ABD'nin, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabaları, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açar. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemektir."

'İŞGAL POLİTİKASINA DESTEK VERMEK VE ÇATIŞMALARI DERİNLEŞTİRMEK DEMEKTİR'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, "ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in Golan Tepeleri'ne yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir" mesajını paylaştı.

Haber:  Selen YALAZ/ ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:17 Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Donald Trump, Golan Tepeleri, Güncel
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