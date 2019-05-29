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DHA ANKARA - CİNNET GETİREN KOCA EŞİNİ BIÇAKLADI

32 dakika önce

ANKARA'DA iddiaya göre, eşi D.A. ile anlaşmazlık yaşayan İ.A., sinir krizi geçirerek karısını sırtından ve elinden bıçaklayarak yaraladı.

DHA ANKARA - CİNNET GETİREN KOCA EŞİNİ BIÇAKLADI, System.String[]

ANKARA'DA iddiaya göre, eşi D.A. ile anlaşmazlık yaşayan İ.A., sinir krizi geçirerek karısını sırtından ve elinden bıçaklayarak yaraladı.

Olay, gece saat 04.30 sıralarında Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi Göksel Sokak üzerinde bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Eşi D.A. ile birlikte kalan İ.A., henüz belirlenemeyen bir nedenle eşiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen kavga sırası kontrolünü kaybeden İ.A., eline geçirdiği bıçakla karısına saldırdı. D.A., sırtından ve elinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Daireden gelen bağırışları duyan apartman sakinleri, polise ihbarda bulundu. Bir süre sonra adrese gelen polis ekipleri, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan D.A.'yı görerek olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, saldırgan kocayı gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü. Yaralı kadın ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) kaldırıldı. Tedavi altına alınan D.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Yaralı kadından görüntü
Sağlık ekiplerinin müdahalesi
Polis ekiplerinin çalışması
Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:49 Kaynak: DHA
Keçiören, Polis, Güncel
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