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DHA ANKARA - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAZI ÜLKE LİDERLERİ İLE BAYRAMLAŞTI

33 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bazı ülkelerin liderleriyle telefonda bayramlaştı.

DHA ANKARA - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAZI ÜLKE LİDERLERİ İLE BAYRAMLAŞTI, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bazı ülkelerin liderleriyle telefonda bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler, karşılıklı bayram tebriklerinde bulundu.

GÜNEY AFRİKA CUMHURBAŞKANI RAMAPHOSA'YA TEBRİK
Erdoğan ayrıca, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Ramaphosa'yı yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Haber: Fatih POYRAZ/ ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:53 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Cumhurbaşkanı, Güncel
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