Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Zühtü Arslan'a Tebrik Telgrafı

Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Zühtü Arslan'a Tebrik Telgrafı

12 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdogˆan, Anayasa Mahkemesi Bas¸kanlıgˆı'na yeniden sec¸ilen Prof.Dr. Zu¨htu¨ Arslan'a tebrik telgrafı gönderdi.

Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Zühtü Arslan'a Tebrik Telgrafı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdogˆan, Anayasa Mahkemesi Bas¸kanlıgˆı'na yeniden sec¸ilen Prof.Dr. Zu¨htu¨ Arslan'a tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbas¸kanı Erdogˆan'ın Anayasa Mahkemesi Bas¸kanlıgˆı'na yeniden sec¸ilen Prof.Dr. Zu¨htu¨ Arslan'a tebrik telgrafı go¨ndererek, bas¸arı dileklerini ilettiği aktarıldı.

Haber:  Caner ÜNVER/ ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:12 Kaynak: DHA

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