Dha Ankara - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Mfö Aynı Sahnede Buluştu
1 saat önce
CUMHURBAŞKANLIĞI Senfoni Orkestrası (CSO) ile sevilen müzik grubu MFÖ, Ankara'da düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı.
CUMHURBAŞKANLIĞI Senfoni Orkestrası (CSO) ile sevilen müzik grubu MFÖ, Ankara'da düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nce tertiplenen konser, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur üçlüsü, şarkılarını senfonik yorumla seslendirdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra milletvekilleri ve binlerce davetli konseri ilgiyle dinledi. MFÖ, Şef Turhan Yükseler'in yönettiği orkestra eşliğinde dinleyenlere müzik ziyafeti sundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Konserden görüntü
Katılımcılardan görüntü
Genel ve detay
Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:56 Kaynak: DHA
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