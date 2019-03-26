Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Mfö Aynı Sahnede Buluştu

Dha Ankara - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Mfö Aynı Sahnede Buluştu

1 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Senfoni Orkestrası (CSO) ile sevilen müzik grubu MFÖ, Ankara'da düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı.

Dha Ankara - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Mfö Aynı Sahnede Buluştu, System.String[]
CUMHURBAŞKANLIĞI Senfoni Orkestrası (CSO) ile sevilen müzik grubu MFÖ, Ankara'da düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nce tertiplenen konser, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur üçlüsü, şarkılarını senfonik yorumla seslendirdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra milletvekilleri ve binlerce davetli konseri ilgiyle dinledi. MFÖ, Şef Turhan Yükseler'in yönettiği orkestra eşliğinde dinleyenlere müzik ziyafeti sundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Konserden görüntü

Katılımcılardan görüntü

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:56 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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