Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li Mevkidaşı Pompeo ile Görüştü

Dha Ankara - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li Mevkidaşı Pompeo ile Görüştü

34 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dha Ankara - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li Mevkidaşı Pompeo ile Görüştü, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Haber:  ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:14 Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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