Dha Ankara - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li Mevkidaşı Pompeo ile Görüştü
34 dakika önce
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı
kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Haber: ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:14 Kaynak: DHA
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