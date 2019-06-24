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DHA ANKARA - Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'daki darbe girişimini kınadı

10 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Etiyopya'nın Amhara Bölgesi hükümetine karşı yapılan ve Amhara Hükümet Başkanı ile üst düzey yetkililerin hayatlarını kaybetmesine yol açan darbe girişimini şiddetle kınıyoruz.

DHA ANKARA - Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'daki darbe girişimini kınadı, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Etiyopya'nın Amhara Bölgesi hükümetine karşı yapılan ve Amhara Hükümet Başkanı ile üst düzey yetkililerin hayatlarını kaybetmesine yol açan darbe girişimini şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Etiyopya'nın Amhara Bölgesi Hükümetine karşı yapılan ve Amhara Hükümet Başkanı ile üst düzey yetkililerin hayatlarını kaybetmesine yol açan darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Etiyopya Genelkurmay Başkanı'nın bu teşebbüsle bağlantılı olarak Addis Ababa'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Dost Etiyopya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz. Türkiye'nin seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik tüm teşebbüslerin karşısında olduğunu yineliyor, söz konusu darbe girişimi karşısında Etiyopya'ya güçlü desteğimizi ifade ediyoruz."
Haber:  Gökhan CEYLAN/ ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:57 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya, Güncel
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