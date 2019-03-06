Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Dışişleri Bakanlığı'ndan Alman Basınındaki İddialara Yanıt: Maksatlı Olduğu Açık

Dha Ankara - Dışişleri Bakanlığı'ndan Alman Basınındaki İddialara Yanıt: Maksatlı Olduğu Açık

1 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan yazılı açıklama, Almanya'da Türkiye'ye seyahat edecek kişilerin karşılaşabilecekleri muamele ile ilgili bazı basın ve medya organlarında yer alan olumsuz haberlerin, asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Dha Ankara - Dışişleri Bakanlığı'ndan Alman Basınındaki İddialara Yanıt: Maksatlı Olduğu Açık, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan yazılı açıklama, Almanya'da Türkiye'ye seyahat edecek kişilerin karşılaşabilecekleri muamele ile ilgili bazı basın ve medya organlarında yer alan olumsuz haberlerin, asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, İçişleri Bakanlığınca terörle mücadele kapsamında yapılan bilgilendirmenin maksatlı olarak çarptırıldığını vurguladı. Almanya ve diğer tüm ülkelerden gelen turistlerin her zamanki geleneksel Türk misafirperverliğiyle ağırlanacağı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Bazı Alman medya kuruluşlarında, ülkemize seyahat eden Almanların karşılaşabilecekleri muamele hakkında asılsız haberlere yer verildiği görülmektedir.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı izahtan varestedir. Sayın İçişleri Bakanımızın terörle mücadele kapsamında yaptığı beyanların bu bağlamdan koparılarak çarpıtılmasının maksatlı olduğu açıktır.

Türkiye her zaman olduğu üzere Almanya ve diğer tüm ülkelerden gelen turistleri geleneksel Türk misafirperverliği çerçevesinde ağırlamaya devam edecektir."

Haber:  ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:21 Kaynak: DHA

Türkiye, Almanya, Güncel
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