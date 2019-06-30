DHA ANKARA - Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması
1 saat önce
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Libya'da alıkonulan 6 Türk vatandaşının derhal serbest bırakılması istendi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:12 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Libya'da alıkonulan 6 Türk vatandaşının derhal serbest bırakılması istendi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir."
Haber: ANKARA,
Türkiye'den Libya'ya sert uyarı: Hedef haline gelecektir!
Lübnanlı Bakanın konvoyuna silahlı saldırı: 2 ölü
Evanjelik din adamı "çocuğa cinsel saldırıdan" suçlu bulundu
Ünlü şarkıcı Fettah Can Suriyeli paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu!