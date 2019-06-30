Son Dakika Haberleri: DHA ANKARA - Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması
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DHA ANKARA - Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması

1 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Libya'da alıkonulan 6 Türk vatandaşının derhal serbest bırakılması istendi.

DHA ANKARA - Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Libya'da alıkonulan 6 Türk vatandaşının derhal serbest bırakılması istendi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir." 
Haber:  ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:12 Kaynak: DHA
Libya, Güncel
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