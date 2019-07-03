DIŞIŞLERİ Bakanlığı, Nijer'de çok sayıda kişinin hayatını kaybettigi intihar saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nijer'in batısındaki Tillabéri bölgesinde bulunan Inates askeri birliğine yönelik olarak düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir" denildi.

Terör eyleminin şiddetle kınandığı açıklamada, "Kardeş Nijer Halkına ve Hükümeti'ne taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA,