DHA ANKARA - Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bu akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Haber: ANKARA,