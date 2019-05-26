Son Dakika Haberleri: DHA ANKARA - Erdoğan, Ceren Damar'ın babasını arayarak tekrar başsağlığı diledi

DHA ANKARA - Erdoğan, Ceren Damar'ın babasını arayarak tekrar başsağlığı diledi

3 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayında cinayete kurban giden genç akademisyen Ceren Damar'ın doğum günü dolayısıyla babası Mustafa Damar'ı arayarak tekrar başsağlığı diledi.

DHA ANKARA - Erdoğan, Ceren Damar'ın babasını arayarak tekrar başsağlığı diledi, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayında cinayete kurban giden genç akademisyen Ceren Damar'ın doğum günü dolayısıyla babası Mustafa Damar'ı arayarak tekrar başsağlığı diledi. O anlara ait görüntüleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Ocak günü öğrencisi tarafından öldürülen genç akademisyen Ceren Damar'ın doğum günü dolayısıyla, babası Mustafa Damar'ı arayarak başsağlığı diledi. Telefon görüşmesine ait görüntüleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından paylaştı. Altun, paylaşımında şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız, 2 Ocak 2019'da elim bir cinayete kurban giden genç akademisyen Ceren Damar'ın doğum günü münasebetiyle babası Mustafa Damar'ı arayarak tekrar başsağlığı diledi. Ceren Damar'ın adının Ankara Batıkent Gençlik Merkezine verildiği bilgisini verdi."
CEREN DAMAR'IN ADI GENÇLİK MERKEZİNDE YAŞAYACAK
Erdoğan, baba Damar'la yaptığı görüşmede şunları kaydetti:
"Ben tabi tekrar başımız sağ olsun diyorum, Allah sabrımızı artırsın. Rabbim inşallah cennetiyle kavuştursun diyorum. Bütün aileye başsağlığı dileklerimizi iletirseniz çok memnun olurum. Bizde şimdi Ceren'in adını, İnşallah Batıkent'te yapılan gençlik merkezine veriyoruz. Böylece onu yaşatmak istiyoruz, İnşallah."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Telefon görüşmesine ait görüntüler
Haber: Fatih POYRAZ/ ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:56 Kaynak: DHA
Genç, Güncel
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