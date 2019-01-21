Dha Ankara - ?erdoğan ve Putin Görüşecek
16 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak'ta Rusya ziyareti kapsamında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, 23 Ocak'ta Rusya
ziyareti kapsamında Rusya Federasyonu
Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan
23 Ocak Çarşamba
günü, Rusya'nın başkenti Moskova
'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. Rusya Devlet Başkanı Putin
ile bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk bakan ve yetkililer de eşlik edecek. İki liderin görüşmesinin yanı sıra heyetler arası görüşme yapılması da bekleniyor.
Görüşmelerde, Suriye
ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-Rusya arasındaki ikili ilişkiler ve uluslararası meseleler ele alınacak. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:40 Kaynak: DHA
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