Son Dakika Haberleri: DHA ANKARA - Hakurk bölgesinde askeri araç devrildi: 1 şehit, 1 yaralı (2)
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DHA ANKARA - Hakurk bölgesinde askeri araç devrildi: 1 şehit, 1 yaralı (2)

45 dakika önce

MSB'DEN AÇIKLAMATürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan 'Pençe Harekatı'nda intikal halinde olan askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı olayla ilgili...

DHA ANKARA - Hakurk bölgesinde askeri araç devrildi: 1 şehit, 1 yaralı (2), System.String[]

MSB'DEN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan 'Pençe Harekatı'nda intikal halinde olan askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklama yaptı. 5 Haziran'da Hakkari bölgesinde askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

Haber: Fatih POYRAZ/ ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:01 Kaynak: DHA
Irak, TSK, Hakurk, Güncel
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