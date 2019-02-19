Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - İntihara Kalkışan Adamı Kopan Halat Kurtardı

Dha Ankara - İntihara Kalkışan Adamı Kopan Halat Kurtardı

1 saat önce

ANKARA'da üst geçidin korkuluklarına kendini asarak intihara kalkışan bir kişi, halatın kopması sonucu yaklaşık 10 metreden düşerek yaralandı.

Dha Ankara - İntihara Kalkışan Adamı Kopan Halat Kurtardı, System.String[]
ANKARA'da üst geçidin korkuluklarına kendini asarak intihara kalkışan bir kişi, halatın kopması sonucu yaklaşık 10 metreden düşerek yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Çankaya'da Kültür Mahallesi Mithatpaşa Üst Geçidi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Mihatpaşa Caddesi üzerinde bulunan araç üst geçidinin korkuluklarına kendini asarak intihara kalkıştı. Halatı boynuna geçiren adam, yaklaşık 10 metre yükseklikten kendini boşluğa bıraktı. Halatın kopması sonucu o esnada yolda Sıhhiye yönünde ilerleyen bir minibüsün üzerine düşen  adam, yerde hareketsiz kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Ağır yaralanan adam, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Fırına ekmek almaya gittiği sırada ses duyduğunu ve minibüsün adama çarptığını sandığını söyleyen cadde esnaflarından Şükrü Keleş, "Araba çarpma sesi geldi. Geri dönüp batığımda adamın yattığını gördüm. Minibüsün çarptığını sandık, 10 metre ileri gitmişti, bağırdım kaçmasın diye. Geri gelip baktığımda ipin ağzına dayandığını gördük. İp yukarıdan kopmuş. Allah'tan o dakikada minibüs de altından geçiyormuş, arabanın üstüne düşmüş" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Yaralıdan görüntü

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Polis ekiplerinin çalışması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:39 Kaynak: DHA

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Polis, Kültür Mahallesi, Çankaya, 3. Sayfa
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