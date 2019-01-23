Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Irak'ın Kuzeyine Hava Harekâtı: 21 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Dha Ankara - Irak'ın Kuzeyine Hava Harekâtı: 21 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Dha Ankara - Irak'ın Kuzeyine Hava Harekâtı: 21 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada; Irak kuzeyindeki Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e 20-22 Ocak tarihlerinde hava harekatı düzenlendiği belirtilerek, "Hava harekatlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.

Haber: ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:59 Kaynak: DHA

Irak, Güncel
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