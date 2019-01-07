Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Kar Nedeniyle Araçlarında Mahsur Kalan 7 Kişiyi Ekipler Kurtardı

Dha Ankara - Kar Nedeniyle Araçlarında Mahsur Kalan 7 Kişiyi Ekipler Kurtardı

1 saat önce

Ankara'da kar yağışı etkili olurken, Elmadağ İlçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde 7 kişi araçlarında mahsur kaldı.

Dha Ankara - Kar Nedeniyle Araçlarında Mahsur Kalan 7 Kişiyi Ekipler Kurtardı, System.String[]
Ankara'da kar yağışı etkili olurken, Elmadağ İlçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde 7 kişi araçlarında mahsur kaldı. Kara nedeniyle kapanan yolda saat 22: 00 sıralarında iki araçta mahsur kalan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. 

Olay yerine ulaşan AFAD, 112 Acil ve belediye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası vatandaşlar bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan vatandaşların tedibir amaçlı olarak hastaneye sevk edildikleri belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kar temizleyen iş makineleri

Belediye çalışanları

Kurtarma çalışmalarına katılanların röportajı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:27 Kaynak: DHA

Yeşilpınar, Elmadağ, Ankara, Kar, Güncel
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