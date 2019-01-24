Dha Ankara - Kılıçdaroğlu ile Akşener Yarın Bir Araya Gelecek
57 dakika önce
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yarın saat 11: 30'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.
CHP
Lideri Kemal Kılıçdaroğlu
ile İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
yarın saat 11: 30'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyet yarın saat 11: 30'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener ile görüşecek. Görüşmenin ardından 2 lider saat 12.00'da bir açıklama yapacak. Yerel seçimlerle ilgili olarak yapılacak görüşmenin ardından seçime dair belirlenen belediye başkan adayı
listelerinin kesinlik kazanması bekleniyor.
Haber: Kaan
ULU/ ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:10 Kaynak: DHA
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