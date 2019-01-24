Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Kılıçdaroğlu ile Akşener Yarın Bir Araya Gelecek

Dha Ankara - Kılıçdaroğlu ile Akşener Yarın Bir Araya Gelecek

57 dakika önce

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yarın saat 11: 30'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

Dha Ankara - Kılıçdaroğlu ile Akşener Yarın Bir Araya Gelecek, System.String[]
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yarın saat 11: 30'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyet yarın saat 11: 30'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener ile görüşecek. Görüşmenin ardından 2 lider saat 12.00'da bir açıklama yapacak. Yerel seçimlerle ilgili olarak yapılacak görüşmenin ardından seçime dair belirlenen belediye başkan adayı listelerinin kesinlik kazanması bekleniyor.

Haber: Kaan ULU/ ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:10 Kaynak: DHA

Meral Akşener, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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