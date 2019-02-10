Son Dakika Haberleri: Dha Ankara-Kredi İşlemlerine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de

Dha Ankara-Kredi İşlemlerine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de

16 dakika önce

Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Dha Ankara-Kredi İşlemlerine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de, System.String[]


Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, yönetmeliğe eklenen geçici madde gereğince, maddenin yürürlük tarihinden önce anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek. Yönetmeliğe eklenen ve ihtiyaç kredisi borcu olanlara 60 aya kadar yeniden yapılandırma imkanı tanıyan geçici madde ise şöyle:

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:57 Kaynak: DHA

Ankara, Ekonomi
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