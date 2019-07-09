Son Dakika Haberleri: DHA ANKARA – Meclis'te MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik çıktı (1)
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DHA ANKARA – Meclis'te MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik çıktı (1)

1 saat önce

TBMM'de MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

DHA ANKARA – Meclis'te MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik çıktı (1), System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, MHP, Güncel
TBMM'de MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
Gerginliğin, CHP'li milletvekillerin bir dönem gündemdeki af tartışmalarını yeniden dile getirmesi ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirmesi üzerine çıktığı bildirildi. Gerginlik sırasında bazı MHP'li milletvekilleri CHP'li Özgür Özel'in üzerine yürüdü.
Görüntü Dökümü:
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-MHP ve CHP milletvekilleri arasındaki gerginlik ve tartışmalar


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:05 Kaynak: DHA
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