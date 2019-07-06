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DHA ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, görevden alındı

48 dakika önce

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı, Çetinkaya'dan boşalan göreve Yardımcısı Murat Uysal atandı.

DHA ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, görevden alındı, System.String[]

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı, Çetinkaya'dan boşalan göreve Yardımcısı Murat Uysal atandı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünkü sayıda yer alan karara göre; Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı. Çetinkaya'dan boşalan göreve Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı.
Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:50 Kaynak: DHA
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