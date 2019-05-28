Son Dakika Haberleri: DHA ANKARA - O kitabın yazarına 'müstehcenlik' soruşturması (2)
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DHA ANKARA - O kitabın yazarına 'müstehcenlik' soruşturması (2)

20 dakika önce

ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDIHakkında soruşturma başlatılan 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki, akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı.

DHA ANKARA - O kitabın yazarına 'müstehcenlik' soruşturması (2), System.String[]

ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI

Hakkında soruşturma başlatılan  'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı  Abdullah Şevki, akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı.  

Haber: ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:52 Kaynak: DHA
Ankara, Güncel
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