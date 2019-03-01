Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Otomobil Yön Levhasına Çarptı: 1 Yaralı

Dha Ankara - Otomobil Yön Levhasına Çarptı: 1 Yaralı

59 dakika önce

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bir otomobil yön levhasının direğine çarptı.

Dha Ankara - Otomobil Yön Levhasına Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bir otomobil yön levhasının direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Örnek Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. N.C.'nin kullandığı 06 YA 6788 plakalı otomobil, Siteler istikametinde ilerlediği sırada kontrolden çıkarak Türk Telekom Genel Müdürlüğü önündeki yön levhasının direğine çarptı. Kazada N.C. yaralanırken, otomobil hurda yığınına döndü. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle, Turgut Özal Bulvarı'nın 2 şeridi araç geçişine kapanırken, temizlenmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kaza yerinden görüntü

Yaralıdan görüntü

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Araçtan görüntü

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:55 Kaynak: DHA

Altındağ, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Vatandaşı Tehdit Etti: Oy Yoksa Hizmet Yok! 13 İlde Milyon Dolarlık Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 21 Kişi Gözaltına Alındı

AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, İmamoğlu Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: İstanbullu Kararını Verecek ABD ve Rusya'nın, Venezuela Tasarıları BMGK'da Veto Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 07:54:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Otomobil Yön Levhasına Çarptı: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]