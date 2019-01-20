Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Özhaseki: Doğduğumuz Yere Hizmet Ettik Sıra Doyduğumuz Yerde (3)

Dha Ankara - Özhaseki: Doğduğumuz Yere Hizmet Ettik Sıra Doyduğumuz Yerde (3)

1 saat önce

15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN EVİNİ ZİYARET ETTİAK Parti'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, 15 Temmuz şehidi Celalettin İbiş'in Altındağ Karapürçek'teki evini ziyaret etti.

Dha Ankara - Özhaseki: Doğduğumuz Yere Hizmet Ettik Sıra Doyduğumuz Yerde (3), System.String[]
15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN EVİNİ ZİYARET ETTİ

AK Parti'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, 15 Temmuz şehidi Celalettin İbiş'in Altındağ Karapürçek'teki evini ziyaret etti. Ziyarette şehit İbiş'in eşi Miyase İbiş, oğlu Yasin İbiş, torunu Celalettin Samet İbiş ve Şehit İbiş'in 15 Temmuz Gazisi arkadaşı Cafer Alagöz hazır bulundu. Özhaseki, Şehit İbiş'in torunu Samet'i kucağına alıp severek bir süre sohbet etti. AK Parti'li Özhaseki, aileye Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı'nı hediye etti. İbiş ailesini daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret etmişti.

Haber: ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:48 Kaynak: DHA

Mehmet Özhaseki, Karapürçek, Ankara, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy'un Evi Kurşunlandı Megastar Tarkan, Eşinin Kıskançlık Krizlerine Daha Fazla Dayanamadı

Japonya, Binlerce Yabancı İşçi Alımı Yapacağını Duyurdu Milli Sporcu Batuhan Kurt Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 23:13:22. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Özhaseki: Doğduğumuz Yere Hizmet Ettik Sıra Doyduğumuz Yerde (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]