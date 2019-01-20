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1 saat önce
15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN EVİNİ ZİYARET ETTİAK Parti'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, 15 Temmuz şehidi Celalettin İbiş'in Altındağ Karapürçek'teki evini ziyaret etti.
15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN EVİNİ ZİYARET ETTİ
AK Parti'li Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki
, 15 Temmuz şehidi Celalettin İbiş'in Altındağ Karapürçek
'teki evini ziyaret etti. Ziyarette şehit İbiş'in eşi Miyase
İbiş, oğlu Yasin İbiş, torunu Celalettin Samet İbiş ve Şehit İbiş'in 15 Temmuz Gazisi arkadaşı Cafer Alagöz
hazır bulundu. Özhaseki, Şehit İbiş'in torunu Samet'i kucağına alıp severek bir süre sohbet etti. AK Parti'li Özhaseki, aileye Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı'nı hediye etti. İbiş ailesini daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
da ziyaret etmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:48 Kaynak: DHA
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