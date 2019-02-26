Dha Ankara - Patlayan Lastiği Değiştiren Sürücü Kamyon Çarpması Sonucu Yaralandı

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BMW'ye Emisyon Hatası Nedeniyle 8,5 Milyon Euro Ceza Kesildi

Herkes Kaza Yaptı Sandı, Sağlık Ekiplerini Görünce Kalkıp Selfie Yaptı