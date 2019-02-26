Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Patlayan Lastiği Değiştiren Sürücü Kamyon Çarpması Sonucu Yaralandı

Dha Ankara - Patlayan Lastiği Değiştiren Sürücü Kamyon Çarpması Sonucu Yaralandı

42 dakika önce

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde otomobilin patlayan lastiğini değiştiren Cengiz Akdemir, arkadan gelen kamyonun çarpması sonucu iki otomobilin arasında sıkıştı.

Dha Ankara - Patlayan Lastiği Değiştiren Sürücü Kamyon Çarpması Sonucu Yaralandı, System.String[]
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde otomobilin patlayan lastiğini değiştiren Cengiz Akdemir, arkadan gelen kamyonun çarpması sonucu iki otomobilin arasında sıkıştı. Ağır yaralanan Akdemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bu sabah saat 05.00 sıralarında Üniversiteler Mahallesi 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet Özdemir'in kullandığı 06 MMT 30 plakalı otomobil, Mevlana Bulvarı yönünde ilerlediği sırada lastiğin patlaması sonucu durdu. Duran otomobilin arkasına 06 FZ 8925 plakalı otomobilini park eden lastik tamircisi Cengiz Akdemir, lastiği değiştirdiği sırada arkadan gelen İsmail İnce'nin hakimiyetindeki 06 FZ 3952 plakalı kamyon, arkadaki otomobile çarptı. Cengiz Akdemir, iki otomobil arasında sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akdemir'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle 1071 Malazgirt Bulvarı'nın Mevlana Bulvarı yönü yaklaşık 1 saat araç geçişine kapandı. Kamyon sürücüsü İnce, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntü

Araçlardan görüntü

Polis ekiplerinin çalışması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:01 Kaynak: DHA

Çankaya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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