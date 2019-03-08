Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Rtük Atamaları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Dha Ankara - Rtük Atamaları Resmi Gazete'de Yayımlandı

33 dakika önce

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Yönetim Kurulu'na yapılan atamalara ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dha Ankara - Rtük Atamaları Resmi Gazete'de Yayımlandı, System.String[]
RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Yönetim Kurulu'na yapılan atamalara ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, RTÜK Yönetim Kurulu üyeliklerine Osman Urgun ve Erkan Durdu atandı. Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince uygun görüldü. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:54 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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