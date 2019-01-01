Dha Ankara - Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil, Kullanılmaz Hale Geldi
27 dakika önce
ANKARA'da seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
ANKARA'da seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Çankaya
ilçesi Söğütözü
Mahallesi Dumlupınar
Bulvarı'nda, Ümitköy
yönüne giden 07 HCD 07 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü ve yanındakiler, aracı sağa çekip indi. Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürdü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Küle dönen araçtan görüntü
Vatandaşın telefonuna yansıyan görüntüler
Genel detay
Haber-Kamera: Fatih
POYRAZ - Özgür ALTIN/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:07 Kaynak: DHA
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