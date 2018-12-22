Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Sincan Çocuk Cezaevi'nde Gerginlik: 7'si Çocuk 21 Yaralı (2)

Dha Ankara - Sincan Çocuk Cezaevi'nde Gerginlik: 7'si Çocuk 21 Yaralı (2)

3 saat önce

BAZI AİLELER CEZAEVİ ÖNÜNE GELDİSincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşanan olayda yaralanan çocuklar ile infaz koruma memurlarına cezaevinde müdahale edildi.

Dha Ankara - Sincan Çocuk Cezaevi'nde Gerginlik: 7'si Çocuk 21 Yaralı (2), System.String[]
BAZI AİLELER CEZAEVİ ÖNÜNE GELDİ

Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşanan olayda yaralanan çocuklar ile infaz koruma memurlarına cezaevinde müdahale edildi. İhbar üzerine kampüs içine sevk edilen 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri, yaralılara müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı çocuk ve gardiyanlardan bazılarının cezaevi revirine kaldırıldığı öğrenildi. 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri, yaralıların tedavilerini gerçekleştirdikten sonra cezaevinden ayrıldı.

Öte yandan, polis ve jandarma ekipleri de cezaevine sevk edildi. Cezaevinde çocukları bulunan ailelerden bazıları, yaşanan olayı öğrenince kampüs önüne gelerek yetkilelerden bilgi almaya çalıştı. Ayrıca, bir grup avkuat da cezaevi önüne geldi. Avukatar ve aileler, bir süre bekledikten sonra ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haber: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:26 Kaynak: DHA

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