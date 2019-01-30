Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Suriyeli Ailenin Evinde Yangın: 7'si Çocuk, 9 Kişi Dumandan Etkilendi

Dha Ankara - Suriyeli Ailenin Evinde Yangın: 7'si Çocuk, 9 Kişi Dumandan Etkilendi

28 dakika önce

ANKARA'da Suriyeli ailenin evinde sobadan çıkan yangında, 7'si çocuk 9 kişi dumandan etkilendi.

Dha Ankara - Suriyeli Ailenin Evinde Yangın: 7'si Çocuk, 9 Kişi Dumandan Etkilendi, System.String[]
ANKARA'da Suriyeli ailenin evinde sobadan çıkan yangında, 7'si çocuk 9 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Bağlariçi Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde meydana geldi. 2 katlı evin giriş katında oturan 9 kişilik Suriyeli ailenin evinde, iddiaya göre sobadan çıkan alevler bir anda evi sardı. Suriyeli aile tüm çabalarına rağmen yangını söndüremedi. Bu sırada dumandan etkilenen aile fertleri, kendilerini dışarı attı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangına müdahale ederek söndürürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen baba Wadullah Fathı Hadı, anne ve 4 çocuğuna olay yerindeki ambulanslarda müdahale ederken, 3 çocuk ise Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Gözaltına alınan kişilernden görüntüler

-Polis ekiplerinden görüntüler

-İnceleme yapan olay yerii incelemeden görüntüler

-Eğlence alanından görüntüler

SÜRE: 2.20 - BOYUT: 261 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ - Serkan AKKUŞ/ BURSA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:36 Kaynak: DHA

Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aşkına Karşılık Bulamayınca Otomobilin İçinde Başına Silah Dayayıp İntihara Kalkıştı Patronlar "Taş da Yağsa Çalışacaksınız" Dedi, 13 Yaşındaki Çocuk İşçi Berivan Öldü

Avrupa'nın Dev Ülkesi Polis Teşkilatı Başkan Yardımcılığına Türk İsmi Getirdi İYİ Partili Aday Adayı, Seçim Broşürü Dağıtırken Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 04:04:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Suriyeli Ailenin Evinde Yangın: 7'si Çocuk, 9 Kişi Dumandan Etkilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]