Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Taksi Belediye Aracına Çarptı: 1'i Ağır 3 Yaralı

Dha Ankara - Taksi Belediye Aracına Çarptı: 1'i Ağır 3 Yaralı

37 dakika önce

ANKARA'da bir taksinin belediye temizlik aracına çarptığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Dha Ankara - Taksi Belediye Aracına Çarptı: 1'i Ağır 3 Yaralı, System.String[]
ANKARA'da bir taksinin belediye temizlik aracına çarptığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan taksi şoförünün yakını, sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında 'Seni bırakmayacağım Erkan' diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Çankaya ilçesi Sıhhiye Kavşağı'nda meydana geldi. Erkan Özmen (31) yönetimindeki 06 T 5519 plakalı taksi, Mithatpaşa Caddesi'nden Necatibey Caddesi'ne bağlanan üst geçitte sürücünün kontrolünden çıkarak, yol temizliği yapan 06 AZ 5519 plakalı belediye aracına çarptı. Kazada hurda yığınına dönen taksinin sürücüsü Özmen ile aynı araçta bulunan Koray Evren Kaya (36) ve Gamze Evren Kaya (29) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, şoför mahallinde sıkışan Erkan Özmen'in kurtarılması için çalışma yaptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kadın yolcu, ağır yaralanan Özmen'in kurtarılmasını gözyaşları içinde seyretti. "Seni yalnız bırakmayacağım Erkan" diyerek kendinden geçen yaralı kadını sağlık ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntü

Yaralıdan görüntü

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Yaralı yakınının görüntüsü

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 07:45 Kaynak: DHA

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