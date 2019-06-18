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DHA ANKARA - TBMM Genel Kurulu'nda askerlik süresini 6 aya indiren madde kabul edildi

1 saat önce

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Askeralma Kanunu'nu teklifinde askerlik süresini 6 aya indiren madde kabul edildi.

DHA ANKARA - TBMM Genel Kurulu'nda askerlik süresini 6 aya indiren madde kabul edildi, System.String[]

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Askeralma Kanunu'nu teklifinde askerlik süresini 6 aya indiren madde kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplandı. Genel Kurul'da 'Askeralma Kanunu'nun iki maddesi geçen hafta kabul edilirken, görüşmeler 3'üncü  maddeden başladı. Teklifin askerlik süresini 6 aya indiren 5'inci maddesi ise partilerin ortak önergesiyle rötuşlanarak kabul edildi.
Kabul edilen madde ile birlikte; 'Hizmet süresi erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 aydır. Hizmet sürelerini ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilir' şeklindeki fıkrasına 'Bu şekilde belirlenen hizmet süresi 6 aydan az olamaz' hükmü eklendi.
Haber:  Besti KARALAR/ ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:43 Kaynak: DHA
meclis başkanvekili, Güncel
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