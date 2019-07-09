DHA ANKARA - TBMM Genel Kurulu'nda 'mitil atma' tartışması (2) (Yeniden)

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, MHP sıralarına yönelik 'Mitil atmaya gelip havlu atan MHP' söylemi, gerginliğe neden oldu. Bu sözlere sert tepki veren MHP milletvekilleri, Özel'in üzerine yürüdü. AK Parti milletvekillerinin araya girmesiyle gerginlik sonlandırıldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplandı. AK Parti'nin grup önerisinin görüşmeleri sırasında CHP ve MHP'li milletvekilleri arasında 'af' tartışması çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'nin, Meclis'in çalışma takvimiyle ilgili grup önerisi üzerine söz aldı. 24 Haziran seçimleri öncesi AK Parti'nin verdiği sözleri hatırlatan Özel, bu yasaları çıkarmadan Meclis'in tatile girmemesi gerektiğini söyledi.

'MAHKUM YAKINLARININ DUYGULARINI İSTİSMAR ETTİNİZ'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kader mahkumlarına yönelik 'af' çağrısını hatırlatan Özel, AK Parti ve MHP sıralarına dönerek şunları söyledi:

"Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar, nereye gidiyorsunuz? Geçen sene, 24 Haziran seçimlerinden önce affı ortaya atıp, cezaevlerinde yatan kişilerin, onların yakınlarının duygularını istismar edip, daha sonra bu konuda hiçbir şey yapmayanlar nereye gidiyorsunuz? Yargı reformu diye, İstanbul seçimlerinden önce şaşaalı salonlarda yargı mensuplarını da karşınıza alıp, Meclis'in yapacağı bir işi yürütmenin işiymiş gibi ele alıp müjdeler verenler, avuçları patlarcasına yargı reformunu alkışlayanlar nereye gidiyorsunuz? Gazeteciler hapisteyken, milletvekilleri hapisteyken, partilerin başkanları, eş genel başkanları görevlerinden dolayı hapisteyken nereye gidiyorsunuz ? 3600 ek göstergeyi polise, infaz koruma memuruna kaçıncı kere söz veriyorsunuz da yapmadan nereye gidiyorsunuz ?"

Özel'in, "Tatili hak edecek hangi kanunları yaptık da gidiyoruz, nereye gidiyorsunuz ?" sözlerine AK Parti milletvekilleri oturdukları yerden tepki gösterdi.

'MACUN ÇIKTI TÜPTEN'

Özel, af söylemleriyle halkın beklentiye sokulduğunu, cezaevlerinde umut bekleyenler olduğunu belirterek, "Bakın, 'af' diye beklentiye soktuklarınız, 'ceza indirimi' diye umudu olanlar, bugün partilerin genel başkanlarının önüne kendilerini attılar ağlayarak 'Kandırıldık, aldatıldık, istismar edildik, bize sahip çıkın' diye. Bizim af taahhüdümüz yok ama macun çıktı tüpten, geri girmiyor. Toplumsal mutabakat olan bir ceza indirimi, mağdurun da rencide olmayacağı, rıza göstereceği bir toplumsal bir mutabakatın aranması, bulunması gerekiyor. Tutuklu gazeteci, tutuklu siyasetçi ayıbından bu ülkenin kurtulması gerek. Bunları söz verip, söz verip, söz verip ondan sonra, 'Gelecek haftaya perşembeye kadar bunlar, ondan sonra bize müsaade.' Size müsaade yok" diye konuştu.

Özgür Özel'in, eleştirisine yanıt MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'den geldi. Bülbül, Özel'in sözlerini, "Şartlı ceza indirimi noktasında kanun teklifi vermiş olan MHP'nin, mahkumların veya mahkum yakınlarının duygularıyla oynamak veya onların duygularını istismar etmek gibi bir gayesi asla olmamıştır" diye yanıtladı.

'BİR YILDIR MÜCADELE EDİYORUZ'

Vatandaşın duygularını istismar etmediklerini vurgulayan Bülbül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu zamana kadar şartlı ceza indirimiyle alakalı olarak bunun neden gündeme geldiğini, nasıl bir ihtiyaç olduğunu defaatle dile getirmiş olmamıza rağmen, bu konuda hala bu şekilde ifadeler kullanılmasını açıkçası yadırgıyoruz ve kabul etmiyoruz. MHP son derece gerçekçi nedenlerle böyle bir talepte bulunmuştur ve imkanları ölçüsünde şartlı ceza indiriminin yasalaşması için, kanun olarak Meclis'imizden geçmesi için çok samimi çalışmalar yapmaktadır. Şimdi, bir yıldan beri bu mücadeleyi biz verirken kalkıp da bir kürsü konuşmasıyla bu işlerde kahraman olmaya çalışmayı da asla ve asla kabul etmiyorum."

'SİZE OY VERENLERİ ALDATTINIZ YAZIKLAR OLSUN'

Özel, 24 Haziran seçimlerinde MHP'ye oy veren mahkum yakınlarının aldatıldığını öne sürerek, "24 Haziran'da size oy veren mahkum yakınları kendilerini açıkça aldatılmış, kandırılmış ve istismar edilmiş hissediyorlar, yazıklar olsun" dedi.

MHP'li Bülbül de "Burada, mahkum yakınlarının hepsini toplasanız bunun oy olarak karşılığı ne olabilir? MHP'yi bu konuda oy avcılığı noktasında değerlendirmek büyük bir hezeyandır, bühtandır. MHP, Türkiye'nin şartları içerisinde bunun gerekli olduğunu ifade etmiş ve kapsamını da çizmiştir" diye konuştu.

'SAHTE KAHRAMANLIK YAPMAYIN'

Bülbül, Çubuk'taki şehit cenazesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı anımsatarak, "Sayın Kılıçdaroğlu'na saldırı için burada araştırma önergesi verdiniz. Genel Kurul'da o araştırma önergesinde kaç kişi olduğunuzun cevabını verin önce. 'Sayın Genel Başkanımıza saldırı var' dediniz, 46 kişiydiniz. Bir partinin namusudur bu. 140 kişilik grup kendi genel başkanına çıkmadığı o ahvalde kalkıp da burada, Meclis'te sahte birtakım şeyleri gündeme getirip de bize sahte kahramanlık yapmayın" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da CHP'li milletvekillerinin Genel Kurul'da polemiklere giderek çalışmalara engel olduğunu öne sürdü. Turan, "Bakınız, af meselesi kürsüde ezbere konuşulacak, polemik yapılacak, birçok kesimin beklentisini yanlış yere sevk edecek kadar ucuz bir politika değildir" diye konuştu.

'MİTİL YERİNE HAVLU ATTI'

Özgür Özel'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 23 Haziran seçimleri öncesi, "İstanbul'a mitil atacağım" şeklindeki söylemine yönelik eleştirisi MHP'lilerin tepkisine neden oldu. Özel'in, "Biz, İstanbul seçimlerinde onurla, gururla, kararlılıkla mücadele ederken 'Seçim tekrar edilirse mitili İstanbul'a atıp oradan ayrılmayacağım' diyenlerden değil. Mitil atmaya gelip havlu atan MHP sana söylüyorum" sözlerine MHP sıralarından, "Biz mitili Kandil'e atmadık, PKK'yla yaptığınız ittifakı söyle" diye tepki gösterildi.

MHP VE CHP MİLLETVEKİLLERİ BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Özel, Bahçeli'ye yönelik eleştirilerini sürdürünce, MHP'li milletvekilleri, kürsüdeki Özgür Özel'in üzerine yürüdü. Tartışmanın büyümesi üzerine, oturumu yöneten Bilgiç birleşime ara verdi. Bu sırada MHP ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı sataşmalar yaşandı. AK Parti milletvekilleri, birbirlerinin üzerine yürüyen vekillerin arasına girerek gerginliği sonlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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MHP ve CHP milletvekilleri arasındaki gerginlik ve tartışmalar

Haber: Besti KARALAR/ ANKARA,

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