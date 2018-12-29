Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Tır Reklam Panosuna Çarptı: 1 Ağır Yaralı

Dha Ankara - Tır Reklam Panosuna Çarptı: 1 Ağır Yaralı

38 dakika önce

ANKARA'da kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu reklam panosuna çarpan TIR, hurda yığınına döndü.

Dha Ankara - Tır Reklam Panosuna Çarptı: 1 Ağır Yaralı, System.String[]
ANKARA'da kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu reklam panosuna çarpan TIR, hurda yığınına döndü. Kazada, sürücü Sefa G. (40) ağır yaralandı.

Çankaya ilçesi Alacaatlı Caddesi üzerinde merkez istikametine seyir halinde olan Sefa G. (40) idaresindeki 06 SAZ 65 plakalı TIR, gece yarısı soğuk hava nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kavşaktaki reklam panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR hurda yığınına dönerken, sürücü Sefa G. şoför kabininde sıkıştı. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Sefa G., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de güvenlik önlemleri alarak, ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak verdi. Hastaneye kaldırılan Sefa G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Hurda yığınına dönen TIR'dan görüntü

Kaza yerinden görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:50 Kaynak: DHA

Çankaya, Polis, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mahallede Korku Saçıyorlardı! Köpekler Toplatıldı, Sahibi Gözaltına Alındı Cep Telefonundaki Fotoğraf YPG'li Teröristi Ele Verdi

UBER Sürücüsü, Ücret Yüzünden Tartışma Yaşadığı Kadın Müşteriyi Ezdi Kayıp İhbarı Yaptığı Annesini Öldürüp Bahçeye Gömmüş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 02:28:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Tır Reklam Panosuna Çarptı: 1 Ağır Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]