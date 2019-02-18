Dha Ankara - Trafikte Motosikletten Havaya Ateş Açtılar
1 saat önce
ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde trafikte hareket halindeki motosikletten havaya ateş açan kişiler cep telefonu kamerasına yansıdı.
ANKARA'nın Yenimahalle
ilçesinde trafikte hareket halindeki motosikletten havaya ateş açan kişiler cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi
'nde meydana geldi. İş yerlerinin bulunduğu cadde üzerinde ilerleyen 3 motosikletli, konvoy yapmaya başladı. Peş peşe ilerleyen motosikletlerden birinde bulunan kişi, o esnada tabancasını çıkararak arka arkaya silahını havaya ateşledi. Trafiği tehlikeye düşüren şüpheliler bir süre sonra gözden kayboldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Havaya ateş açılma anı
Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:35 Kaynak: DHA
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