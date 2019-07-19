DHA ANKARA - Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tunceli 'de düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 PKK 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tunceli bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" denildi. Haber: ANKARA,

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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