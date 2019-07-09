Son Dakika Haberleri: DHA ANKARA - Turgut Arslan'ı ağır yaralayan darbeci asker için istenen ceza belli oldu (1)
Son Dakika Güncel Haber

DHA ANKARA - Turgut Arslan'ı ağır yaralayan darbeci asker için istenen ceza belli oldu (1)

33 dakika önce

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 244 kişinin yargılandığı davada, aralarında dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Arslan'ı başından vurarak ağır yaralayan, koruması Hasan Gülhan'ı şehit...

DHA ANKARA - Turgut Arslan'ı ağır yaralayan darbeci asker için istenen ceza belli oldu (1), System.String[]
Beştepe, Güncel

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 244 kişinin yargılandığı davada, aralarında dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Arslan'ı başından vurarak ağır yaralayan, koruması Hasan Gülhan'ı şehit eden darbeci eski Albay Erkan Öktem'in de bulunduğu 175 sanığın 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet ve bin 32'şer yıla kadar hapis cezası istenildi.

Aslan ve korumasının, darbe girişimi gecesi elleri ve gözleri bağlı bir şekilde, sanık eski kurmay Albay Erkan Öktem ve sanık eski Üsteğmen Mehmet Emin Deniz tarafından infaza götürülmesi güvenlik kameralarına yansımıştı.

Haber:  Özkan ARSLAN/ ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Engelli kızı kaçırıp cinsel istismarda bulunduktan sonra eve bırakan 3 sapık tutuklandı Erzurum Kalesi'nde yapılan tarihi kazı sonrası 'Yaşayan Kale Projesi' gerçekleştirilecek Meral Akşener: Celal Adan hepimize 'Nesebi gayrı sahih' dedi Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 18:53:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA ANKARA - Turgut Arslan'ı ağır yaralayan darbeci asker için istenen ceza belli oldu (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]