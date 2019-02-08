Dha Ankara - Virajda Savrulan Otomobil, 100 Metreden Vadiye Uçtu

ANKARA'da virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağacı devirerek 100 metreden vadiye uçtu. Araç
içinde sıkışan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, sabaha karşı Keçiören
ilçesi Yeşiltepe
Mahallesi'nde Günebakan
Sokak üzerinde meydana geldi. Erbakan
Bulvarı üzerinden Günebakan Sokak yönüne dönen Sakine Y.'nin kullandığı 06 BFC 842 otomobil, virajda savrularak yeşil alana girdi. Yol kenarındaki ağacı deviren otomobil, yaklaşık 100 metre yükseklikten Kuzey Yıldızı Vadisi'ne uçtu. Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi önünde takla atarak duran otomobilin sürücüsü Sakine Y., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kaza yerine gelen polis ve vadi güvenlik personelleri de kaza yerinde incelemelerde bulundu. Hastanede tedavisi süren Sakine Y.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Vadiden görüntü
Kaza yerinden görüntü
Hurdaya dönen araçtan görüntü
Devrilen ağaçtan görüntü
Yoldan görüntü
Ekiplerin çalışmasından görüntü
Genel detay
Haber-Kamera: Caner ÜNVER - Fatih
POYRAZ/ ANKARA,